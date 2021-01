Giordana Angi ha appena festeggiato il suo ventisettesimo compleanno. Ieri, 12 gennaio, l’artista ha condiviso i suoi pensieri per questo giorno così importante, esprimendo tutta la sua gratitudine per i sogni che si sono già realizzati.





+27 ringrazio il cielo di tutto, ho visto pensieri più sognanti materializzarsi. Sentimenti in tasca, testarda, curiosa fino al midollo. Con la penna legata al cuore, m’affaccio e vedo ancora un sogno e, senza accorgermene ieri e’ già domani. Grazie a tutti. Grazie.

Tanti gli auguri da parte dei colleghi legati al mondo della musica e a quello di Amici, come quelli di Alberto Urso, Briga, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Rudy Zerbi ed Enrico Nigiotti.

Giordana Angi: Amici e la nuova musica

Dopo la sua partecipazione ad Amici 18, Amici Celebrities e ad Amici Speciali, di recente, l’artista nata a Vannes ha dato un aiuto durante i casting per la selezione dei nuovi talenti del talent show, affiancando così Maria De Filippi. Nel frattempo si è iscritta all’Università e ha adottato un’ adorabile cagnolina di nome Aria, senza però tralasciare la musica.

Negli scorsi mesi, infatti, Giordana Angi ha annunciato ai fan l’arrivo di Siccome sei, il nuovo singolo inedito al quale la cantautrice ha lavorato ultimamente, disponibile dal 20 novembre.

“Ho lavorato tanto su ogni dettaglio ed è questa la canzone che voglio farvi ascoltare. Back to basics”, ha scritto Giordana per annunciare il nuovo brano. Il pezzo è stato poi presentato proprio ad Amici ed è stato apprezzato moltissimo dal suo pubblico.

Quest’ultimo è ovviamente in trepida attesa per un nuovo progetto discografico di Giordana, una penna così prolifica che non può fare a meno di scrivere. “Linfa nuova”, è uno dei suoi ultimi post e lascia ben sperare sull’arrivo di nuova musica.