Ariana Grande: a sorpresa arrivano nuovi brani dell’album Positions

Una riedizione del suo album di successo Positions, rilasciato verso la fine dello scorso anno. Così Ariana Grande ha annunciato l’arrivo di nuove bonus track. Una sorpresa graditissima e inaspettata per i fan che, nel mese di febbraio, potranno ascoltare non una ma ben quattro nuove tracce.

In questa particolare versione deluxe sarà contenuto anche il remix di 34+35 con Doja Cat e MeganThee Stallion. La cantante non ha ancora condiviso i titoli delle nuove canzoni, tra le quali si vocifera potrebbe esserci qualche nuova collaborazione.

Ari ha rilasciato qualche indizio anche se non particolarmente decifrabile. Una cosa la sappiamo per certa queste canzoni arriveranno proprio questo mese. Potrebbe rilasciare un nuovo singolo oppure condividere direttamente la sua nuova fatica già dalla prima settimana di febbraio, sfruttando il music friday tipico per qualsiasi artista.





Non ci resta che attendere e nell’attesa ascoltare e riascoltare l’album Positions.

Nel mentre si vocifera che Ari potrebbe essere ospite dell’Halftime Show del Super Bowl 2021 insieme a The Weekend. Diversi rumors vorrebbero l’ex stellina di Nickelodeon sul palco insieme al cantante. I due hanno due brani insieme e c’è chi pensa potrebbero cantare la più celebre Love Me Harder o, i più speranzosi, addirittura un mash up.