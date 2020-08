Il mondo Marvel è stato profondamente scosso dalla perdita di una delle sue stelle più splendenti. Chadwick Boseman ha tragicamente perso a 43 anni la sua battaglia contro un tumor al colon. La notizia ha sconvolto tutti i fan che non sapevano della malattia dell’attore, i quali sul web hanno riversato milioni di messaggi di cordoglio e amore.

Ovviamente anche i colleghi attori di Chadwick Boseman hanno voluto dare il loro cordoglio all’attore scomparso, in particolare gli altri Avengers e membri del cast di Black Panther.

Marverl Studios:

“I nostri cuori sono infranti e i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman” si legge nel comunicato dei Marvel Studios, “la tua eredità vivrà per sempre“.

Chris Evans – Captain America:

“Sono assolutamente devastato. Ho il cuore in frantumi. Chadwick era speciale. Uno assolutamente vero. Era un artista profondamente concentrato e sempre curioso. Aveva ancora così tanto da fare. Sono infinitamente grato per la nostra amicizia. Riposa nel potere, Re”

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.

Tom Holland – SpiderMan:

“Chadwick, tu eri molto di più di un eroe anche fuori dallo schermo. Un modello, non solo per me sul set, ma per milioni di persone in tutto il mondo. Hai portato gioia e felicità a così tante persone e sono fiero di averti chiamati amico. RIP Chadwick“.

Chris Hemsworth – Thor:

Hemsworth ha detto addio a Chadwick Boseman su Instagram: “Mi mancherai, amico. Ho il cuore spezzato. Una delle persone più gentili e genuine che abbia mai incontrato. Tutto il mio affetto e il mio sostegno alla famiglia XO. Riposa in pace Chadwick Boseman”.

Brie Larson – Captain Marvel:

“Chadwick era una persona che irradiava potere e calma. Che non si preoccupava solo di se stesso. Che si prendeva il tempo per capire come stavi davvero e dava parole di incoraggiamento quando ti sentivi insicuro. Sono onorata di avere i ricordi che ho di te. Le conversazioni, le risate. Il mio cuore è con te e la tua famiglia. Ci mancherai e non ti dimenticheremo mai. Riposa nel potere e nella pace, amico mio“.

Mark Ruffalo – Hulk:

“Tutto quello che ho da dire è che le tragedie che abbiamo vissuto quest’anno sono rese ancora più tragiche dalla scomparsa di Chadwick Boseman. Che uomo, che talento immenso. Fratello, sei uno dei più grandi di sempre e la tua grandezza era solo all’inizio. Signore, amalo. Riposa nel potere, Re”.

Nato e cresciuto in Sud Carolina, Boseman ha studiato regia alla Howard University ed ha subito iniziato a costruire la sua carriera cinematografica interpretando icone afroamericane come Thurgood Marshall in Marcia per la libertà, Brown in Get on Up – La storia di James Brown e Robinson in 42 – La vera storia di una leggenda americana.

Ma il ruolo che ha reso Chadwick Boseman più famoso è quello di T’Challa, il primo supereroe nero ad essere protagonista di un film del Marvel Cinematic Universe. Il regale re della fittizia nazione di Wakanda ha debuttato per la prima volta in Captain America: Civil War nel 2016 e ovviamente nel film del 2018 Black Panther, diretto da Ryan Coogler. Con un cast principalmente nero di cui Chadwick era la star più brillante, Black Panther è stato un momento di svolta nella cultura pop, distruggendo record al box office e diventando il primo film di supereroi ad essere nominato come Miglior Film agli Oscar.

Chadwick Boseman avrebbe dovuto indossare nuovamente la maschera di Black Panther per il sequel, atteso per Maggio 2022, ma le riprese non erano ancora iniziate.