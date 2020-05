L’attesa sta ufficialmente per finire! Dopo ben tre mesi Disney Plus aggiungerà finalmente al suo catalogo uno dei telefilm più amati in assoluto dai nostri lettori! Stiamo parlando della seconda stagione di Violetta, l’indimenticabile telenovela argentina con protagonista Martina Stoessel! OMG!

Ecco quando arriverà la seconda stagione di Violetta su Disney Plus!

La data da tenere d’occhio è il prossimo 29 maggio! Proprio questo è il giorno che vi dovete assolutamente segnare a calendario! Starà poi a voi fare la scelta se centellinare gli epiisodi della serie oppure se fare binge watching!

Come ci eravamo lasciati con la prima stagione della serie?

Violetta e Tomas si sono baciati. Finalmente! Ci viene da dire. Una sinfonia perfetta per entrambi, peccato che Vilu sta per partire per Katar…il Katar! E suo padre non sembra intenzionato a non cambiare idea. Jade, intanto, ha fatto svenire Angie tirandole la piastra in testa e con l’aiuto di Matias sta cercando di nascondere quello che aveva fatto, ma German e Pablo li scoprono e chiamano la polizia; gli agenti, però, pensano che sia stato dovuto solo ad una crisi isterica e quindi l’hanno liberata.

Ludmila è stata smascherata e quindi non sarà più la stella dello spettacolo, finalmente la lezione che si merita. Violetta, intanto sta per partire, Francesca, Camila e Maxi vanno a salutarla e la prima le dice che per lei va bene che stia con Tomas: “Devi dimenticare quello che ti dice la testa e seguire il tuo cuore!”le dice Francesca; quando arrivano a salutarla i due ragazzi della sua vita, Violetta non fà una scelta definitiva, ma dice che è felice di averli entrambi nella sua vita e che gli vuole bene a tutti e due e parte.

Mentre sono in macchina, tutti cercano di far cambiare idea a German, ma lui è irremovibile. Mentre si fermano per prendere da bere, trova nel borsone una registrazione di Angie in cui gli fa sentire come canta Violetta. Allo Studio 21 tutti sono in fermento per lo spettacolo, anche lo spavaldo Luca è diventato afono, ma ci pensa Angie a risolvere i problemi di tutti; lo spettacolo inizia e anche Nata scopre che non le fà più male il piede e può partecipare.

A metà della perfomance, però, arriva qualcuno a soppressa: Violetta! German ha capito che non può uccidere i suoi sogni. Violetta arriva appena in tempo per la canzone finale, ma prima di salire sul palco, incontra Tomas che le dice che tornerà in Spagna. Avranno mai un lieto fine?! Vilu e tutti i suoi amici cantano tutti insieme, anche con Ludmilla che è stata perdonata dopo il suo pentimento; anche German vede che il posto di sua figlia è sul palcoscenico e si emoziona. Violetta ha realizzato il suo sogno!

Ecco il trailer della seconda stagione di Violetta!