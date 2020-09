Violetta: ecco quando arriva la terza stagione in streaming su Disney Plus!

Ci sono ottime notizie in arrivo per tutti i V-lovers italiani! La terza amatissima stagione di Violetta sta ufficialmente per arrivare su Disney Plus!

Avete capito bene! Martina Stoessel è pronta a tornare sulla celebre piattaforma di streaming di proprietà di Mickey Mouse, con gli episodi del terzo ciclo del personaggio che l’ha resa una star a livello mondiale. Fra poche settimane, insomma, potremo goderci le vicende di Violetta e di tutti i suoi amici che abbiamo imparato a conoscere ed amare su Disney Channel.

Quando arriva la terza stagione di Violetta su Disney Plus? Ecco la data!

Vi ricordiamo innanzitutto che per vedere gli episodi della terza stagione della telenovela argentina vi dovrete abbonare a Disney Plus. Cliccando qui o sul link qui sotto potete procedere alla registrazione al sito! La terza stagione del serial arriverà il prossimo 2 ottobre in streaming!

Potete scegliere fra due tipi di abbonamento. Avete infatti l’opzione dell’abbonamento mensile per 6,99 euro al mese, oppure quello a 69,99 per un intero anno di magia! Il secondo, ovviamente, in proporzione è molto più conveniente!

Ecco la trama della terza stagione di Violetta!

Violetta torna per un’altra stagione di drammi quotidiani e musica nello studio On Beat. Gli studenti sono ora all’ultimo anno e si stanno preparando tutti per le carriere professionali che li aspettano. Ma quando un nuovo interesse amoroso per German porta scompiglio nella vita domestica di Violetta e uno studio rivale minaccia il futuro dell’On Beat, nulla andrà secondo i piani.

La terza stagione di Violetta, vi informiamo, non è l’unico contenuto che sarà aggiunto a Disney Plus a breve! Ad ottobre, infatti, sulla piattaforma troverete fra l’altro le tre stagioni di Sara e Marti, il film di Sara e Marti, il terzo film di Descendants e anche la terza stagione di Soy Luna! Cosa aspettate ad abbonarvi a Disney Plus?