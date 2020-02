BTS: audio, testo e traduzione di Outro: Ego di J-Hope

gogProsegue la fase promozionale (e di teasing) di Map of the soul: 7, il nuovo disco dei BTS in uscita il prossimo 21 febbraio! Nelle scorse ore, la band della Big Hit Entertainment (anzi, per essere più precisi, J-Hope!) ha pubblicato una nuova anticipazione del disco, intitolata Outro -- Ego.

Outro-go, che rende omaggio alla storia dei BTS (il pezzo campiona infatti alcuni beat di 2 COOL 4 SKOOL) è accompagnato da un video ufficiale con J-Hope protagonista assoluto. La colorata clip la potete recuperare qui sotto! Scontato dire, ovviamente, che il brano ha fatto schizzare in men che non si dica l’hashtag #EGOComebackTrailer in vetta ai TT mondiali su Twitter!

Ecco video, testo e traduzione di Outro Ego di J-Hope dei BTS!

BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL : 7 'Outro : Ego' Comeback Trailer

Testo Ego Outro BTS

[Intro: RM] We’re now going to progress to some steps which are a bit more difficultReady, set, and beginBighit exclusive, exclusive [Verse 1: j-hope] 매일 돌아가 본다고그때의 나로포기를 선택한 삶으로날 놓아본다고But 세상에는 있지변하지 않는 몆 진실시간은 앞으로 흐른다는 것만약은 없단 것까마득해질 만하면 생각나 그 시절악마의 손길과 운명의 recall궁금해 아직도 왜 다시 불렀는지도매일 ask me, guess it, 채찍, repeat, oh변할 건 없다며 결국 또걱정을 억지로 잠궈, closeHow much love? How much joy?위안을 주며 stay calm, alone[Pre-Chorus: j-hope] 그래 I don’t care, 전부 내운명의 선택, so we’re here내 앞을 봐, the way is shinin’Keep goin’ now(Ready, set, and begin)

[Chorus: j-hope] 그 길로, 길로, 길로Wherever my way오직 ego, ego, egoJust trust myself [Verse 2: j-hope] (2 Cool, 2 Cool 4 Skool)문득 스쳐가는 j-hope이 아닌 정호석의 삶희망이란 없고 후회만 가득했겠지 ’til I die(2 Cool, 2 Cool 4 Skool)춤은 뜬 구름을 잡을 뿐 나의 꿈을 탓할 뿐살아 숨쉬는 거에 의문을Oh my God (God, God, God)Uh, time goes by7년의 걱정이 드디어 입 밖으로모두 해소되는 핍박가장 믿던 그들의 답은 내 심장으로하나뿐인 hope, 하나뿐인 soul하나뿐인 smile, 하나뿐인 너세상 그 진실에 확실해진 답변하지 않는 그 어떤 나, right [Pre-Chorus: j-hope] 이제 I don’t care, 전부 내운명의 선택, so we’re here내 앞을 봐, the way is shinin’Keep goin’ now(Ready, set, and begin) [Chorus: j-hope] 그 길로, 길로, 길로Wherever my way오직 ego, ego, egoJust trust myself

Traduzione EGO BTS

[Outro: j-hope] 믿는 대로 가는 대로운명이 됐고 중심이 됐어힘든 대로 또 슬픈 대로위로가 됐고 날 알게 됐어Map of the Soul, map of the all (Map of the Soul)That’s my ego, that’s my egoMap of the Soul, map of the allThat’s my ego, that’s my ego (Map of the Soul)

Faremo adesso degli altri passi

che sono un po’ più difficili

pronti, andiamo e cominciamo

io ritorno ogni giorno

al me di ieri

alla vita di chi si arrende

io mi lascio andare via

ma in questo mondo tu sai

ci sono delle verità immutate

il tempo si velocizza in avanti

non ci sono “se”. ma, o forse

i ricordi quasi dimenticati ritornano

il tocco del diavolo, un ricordo disastroso

mi chiedo ancora perché hanno dovuto chiamare di nuovo

ogni giorno mi chiedo, indovina, ci provo, ripeto oh

niente di tutto questo cambierà, quindi

io lo rinchiudo di nuovo, stretto

quanto amore? Quanta gioia?

mi conforto e mi calmo, da solo

yeah, non mi interessa, è tutto

le scelte le ho fatte per il mio destino, quindi siamo qui

guarda in avanti, la via è brillante

continua ad andare ora

(pronto, preparati e comincia)

il modo, modo, modo

ovunque nel mio cammino cammino

solo Ego Ego Ego

credo solo in me stesso

ho copiato gingergeneration

la vita non di J-Hope ma di Jeong Ho-Seok appare

deve essere stata piena di rimpianti senza speranza, fino a che muoio

(2 Cool, 2 Cool 4 Skool)

La mia danza era rincorrere i fantasmi

Dando la colpa al mio sogno, chiedendomi perché respiro e vivo

Oh mio dio (Dio, Dio, Dio)

Uh il tempo passa

sette anni di angoscia finalmente escono fuori

L’oppressione è tutta risolta

Nel mio cuore arrivano le risposte dalle persone a me più fidate

solo speranza, solo un’anima

solo un sorriso, solo un unico te

una risposta definita per la verità nel mondo

unico e immutabile me, ok

yeah, non mi interessa, è tutto

le scelte le ho fatte per il mio destino, quindi siamo qui

guarda in avanti, la via è brillante

continua ad andare ora

(pronto, preparati e comincia)

il modo, modo, modo

ovunque nel mio cammino cammino

solo Ego Ego Ego

credo solo in me stesso

ecco come io credo, ecco come procedo

ecco come io credo, ecco come procedo

è diventato il mio destino, è diventato il mio cuore

è stato difficile, ed è stato triste

mi sento ancora rassicurato e ho conosciuto me stesso

Map of the soul, mappa di tutti

è il mio ego, è il mio ego

map of the soul, mappa di tutti

è il mio ego, è il mio ego