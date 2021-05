In quale città si farà Eurovision 2022? Le quote degli scommettitori

In quale città si farà Eurovision 2022? È la domanda che tutti si fanno dopo l’incredibile vittoria dei Maneskin, che hanno rappresentato il nostro Paese nell’edizione appena conclusa.

La trasmissione, che il prossimo anno avrà luogo proprio in Italia, sarà certamente il programma di punta della Rai per il 2022. Di conseguenza, cominciano a farsi avanti già le prime ipotesi sulla possibile conduzione.

Ma prima di parlare dei personaggi dello spettacolo nostrano che saranno al timone dello show, bisogna prima pensare alla città italiana a cui spetterà l’onore di ospitare uno dei più importanti concorsi internazionali.

Subito dopo la vittoria dei Maneskin, sono avvenute le prime candidature. All’indomani della finale, infatti, si è fatta avanti Virgina Raggi, sindaco di Roma, per proporre la Capitale come alveo di Eurovision 2022.

Come meta ospitante è stata promossa, dai rispettivi sindaci, anche la città di Torino, Pesaro, Reggio Emilia, Verona, Bologna e persino Sanremo. Non poteva mancare la città di Milano, suggerita dall’assessore all’urbanistica del capoluogo lombardo.

Al momento, però, soltanto Roma e Milano sembrerebbero le due città che possono attenersi nel concreto ai requisiti richiesti dalla manifestazione. Ovvero, quello di disporre di una struttura al chiuso con una capienza di almeno 10mila posti e un’altezza di 18 metri, dotata di collegamenti con un aeroporto internazionale.

In attesa dell’apertura del bando ufficiale, gli scommettitori si sono pronunciati sulla metropoli italiana più quotata ad ospitare Eurovision 2022, pronosticando che la città in questione sarà Torino. Ecco le quote per il capoluogo piemontese e per altre città italiane.

not the betting odds on the city that will host next year 💀 pic.twitter.com/UgPuGeook9 — ITALY WON (@ohyeahyeahfire) May 30, 2021

Le precedenti edizioni dell’Eurovision Song Contest che si sono svolte in Italia erano state ospitate da Roma, nel 1991, e da Napoli nel 1965.