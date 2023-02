Ultimo – Amare: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Amare, uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 16 febbraio.

Amare è la canzone d’amore per eccellenza. Un amore che va a gonfie vele, un amore che esprime salvezza. Quando la scrivevo mi ha dato la stessa sensazione datami da “La stella più fragile dell’universo”, come se fossero gemelle, per questo ho voluto mantenere anche la stessa posizione nella tracklist (vedi tracklist “Peter Pan”, ndr).

Testo Amare di Ultimo

Voglio capire tu cos’hai dentro e leggerti come un libro aperto

Puoi cercarmi quando è inverno e vuoi qualcuno a fianco a te

La vita è strana ma ci siamo dentro

Siamo noi stessi ma cerchiamo altro

Ora ascoltami ho bisogno puoi sederti accanto a me?

Che ti racconto com’è che ho fatto

A chieder qualcosa e ottenere tutto

Se vorrai saremo in due t’amerò se m’amerai, ma

Vestiti come ti pare tanto tu riporti il sole dentro me

Io dentro brucio, ma rido

perché so che il mio sorriso serve a te

Sta già arrivando un altro inverno

E sogno una casa di legno sul fiume

Per spogliarsi, uscire fuori e dare alla vita gli stessi colori

Di quelle piante intrecciate sui muri

Dell’acqua gelata in ginocchio che bevi

E di te che stai in silenzio e dici: “entriamo a dormire un po’”

Tu mi ricordi un po’ di me stesso

Di quando stavo giù all’ultimo banco

E se vuoi saremo in due e cadrò se tu cadrai, ma

Vestiti come ti pare tanto tu riporti il sole dentro me

Io dentro brucio, ma rido

Perché so che il mio sorriso serve a te

Scusa se a volte mi chiudo

È che spesso non trovo risposte ai miei perché

Ma tu mi riporti, lo giuro

A capire che amare è l’unica strada che c’è