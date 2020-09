Twitch, arriva Soundtrack: scopriamo a cosa serve il nuovo tool

Twitch è lieta di annunciare un nuovo tool per i creator: Soundtrack. La musica ha un ruolo importante nel processo creativo e riuscere a muoversi nell’ecosistema musicale odierno può essere frustrante. Soundtrack offre agli interessati un vasto repertorio di brani musicali e canzoni autorizzate, integrandosi perfettamente con i software di streaming. I creator potranno, in questo modo, creare contenuti ancora più interessanti.

La vasta library di Soundtrack, ricca di canzoni di artisti emergenti sulla scena musicale, è stata creata per essere acoltata a livelo internazionale nel corso dei live stream. La musica di Soundtrack viaggia su un canale audio separato. In tale maniera è possibile riprodurla in streaming senza aver paura che i video in archivio vengano mutati o che i canali dello stream ricevano dei ban.

TWITCH: MUSICA DI ALTA QUALITÀ CON SOUNDTRACK

C’è una vasta gamma di musica su Soundtrack: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Musica elettrica, lo-fi e quant’altro. Generi e artisti di tutti i tipi, tra cui: Above & Beyond, Porter Robinson, Mxmtoon, RAC, SwuM e non solo. La stazioni e le playlist sono curate dallo staff di Twitch che si occupa dei contenuti musicali e da partner e streamer del settore selezionati, per assicurarsi qualsiasi tipo di musica sia alla portata dei creator pigiando semplicemente il tasto play. Il team che cura la selezione musicale disporrà ulteriori ampliamenti dell’offerta. proponendo nuove stazioni e playlist.

LE NOVITÀ PRIME GAMING DI OTTOBRE

Amazon ha annunciato i giochi che sarà possibile scaricare gratuitamente da inizio ottobre con Prime Gaming. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del servizio gratuito conosciuto poco tempo fa come Twitch Prime. Le nuove proposte hanno come tema Halloween, evento molto atteso negli Stati Uniti in questo periodo. Tra i tanti titoli disponibili a partire da ottobre troviamo Silver Chains, Layers of Fear, e Dead Age.

Quante novità da parte di Twitch in questo periodo e voi siete utenti di tale piattaforma live-stream? Qual è stata la vostra esperienza?