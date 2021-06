Twitch e Reddit non funzionano l’8 giugno: ecco cos’è successo

Twitch e Reddit non funzioano più, ma che cosa sta succedendo? Twitch e Reddit sono in down in tutto il mondo in queste ore, a causa di un enorme bug tecnico che non ha colpito soltanto queste due piattaforme.

In questi minuti, utilizzando un’espressione molto in voga, possiamo dire che si è “rotto l’internet”! Ci sono infatti un’infinità di siti in tutto il mondo che hanno smesso di funzionare. E stiamo parlando di siti enormi, che generano migliaia e migliaia di impressione e attirano moltissimi utenti ogni ora.

Fra i siti di informazione troviamo fra gli altri anche il New York Times, il Guardian e il Financial Times. Insomma, dei veri e propri pilastri dell’informazione di qualità oltre oceano.

In base a quanto riportato da Il Post in questo articolo ci sarebbero anche altri siti ad avere problemi. Questo è il caso di Paypal e Spotify, irraggiungibili per diversi minuti come il sito del Governo Italiano.

Twitch e Reddit smettono di funzionare l’8 giugno: ma che cosa è successo?

A quanto pare questo gigantesco problema tecnico è nato da un malfunzionamento di Fastly. Stiamo parlando, nel caso in cui non lo conosceste, di un importante server provider che utilizzano molti siti.

Una volta crashato il content provider sono così crollati tutti i siti e le piattaforme ad esso collegati. Su tutti i siti coinvolti appariva un messaggio di errore, con bizzarri codici alfanumerici. Per qualche tempo, dunque, nessun utente di Twitch è riuscito a streammare o seguire i contenuti degli streamer. Lo stesso discorso vale per le discussioni e i thread di Reddit, scomparsi nel nulla.

Come spesso accade in queste occasioni, che avvengono più frequentemente di quello che potreste pensare, la situazione dovrebbe rientrare a breve senza particolari conseguenze.