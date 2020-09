Shawn Mendes: il messaggio di Camila Cabello per l’uscita di Wonder

Shawn Mendes è pronto a tornare con un nuovo singolo il prossimo 2 ottobre. Il pezzo, intitolato Wonder, sarà il primo estratto dal suo quarto disco in carriera.

Il singolo Wonder dà anche il titolo al nuovo album di Shawn, che uscirà in tutto il mondo il prossimo 4 dicembre. l brano è una ballad strappalacrime la cui anteprima è finita online pochissime ore fa. Ad anticiparci l’uscita della nuova canzone di Shawn Mendes è stato prima il cantante canadese e successivamente la sua compagna di vita. La splendida Camila Cabello, con la quale a quanto pare sta ancora insieme, ha dedicato a Shawn un romantico messaggio.

Nel pomeriggio del 30 settembre Shawn Mendes ha condiviso un tweet con il quale ha ufficialmente dato il via a questa nuova era discografica. In parallelo, il cantante canadese ha cambiato l’immagine profilo sui suoi profili social e ha pubblicato l’anteprima del video ufficiale del pezzo.

Camila Cabello, che deve essere felice tanto quanto lo siamo noi, ha risposto a questo teaser con delle parole che ci hanno letteralmente sciolto il cuore:

Che stesse per arrivare della nuova musica era già prevedibile da un po ‘di tempo, specialmente dopo che Shawn Mendes ha recentemente fatto sapere di essere in studio a registrare alcune tracce. Il cantante è stato anche visto con un tatuaggio nuovo di zecca che dice proprio Wonder e molti che credono che sia stato scritto con la calligrafia di Camila Cabello.

That Shawn has decided to tattoo the word “wonder” written in Camila’s handwriting, is the sweetest thing he has done. He is so in love 🥺@ShawnMendes pic.twitter.com/QTNnv2pomw

