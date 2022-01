Stephen Hawking: nel doodle di oggi si può ascoltare la sua voce

È dedicato agli 80 anni di Stephen Hawking il doodle di Google di oggi. Una artwork realizzata in pixel art che, a un clic, diventa un emozoinante video che racconta l’incredibile vita dello scienziato.

Dagli studi, alla diagnosi della malattia fino alle sue incredibili scoperte, il video è narrato dalla voce dello stesso Stephen Hawking, o meglio dello speciale riproduttore vocale che utilizzava. Per farlo gli sviluppatori di Google hanno chiesto ai figli dello scienziato il permesso di poter utilizzare lo stesso timbro del computer di Hawking; loro si sono detti più che favorevoli al progetto, che rispecchiava in pieno lo spirito del padre.

Per tutta la sua vita Stephen Hawking non ha mai lasciato che la sua condizione fisica diventasse un limite. Si considerava un uomo libero e credeva che con la giusta determinazione ognuno possa conseguire risultati importanti.

Il doodle di oggi rappresenta quindi l’ultima incursione nella cultura pop (ricordiamo le varie apparizioni sui Simpson, Futurama, Big Bang Theory, ma anche Star Trek e addirittura in una canzone dei Pink Floyd) di una mente meravigliosa, che non hai mai esitato a scendere dalla cattedra dimostrandoci ancora una volta che i più grandi sono sempre i più umili.

Affetto da sclerosi laterale, una malattia degenerativa che compromise la sua mobilità, lo scienziato non si è mai fermato contribuendo all’elaborazione di importanti teorie fisiche e astronomiche. Tra queste – incredibile ma vero, ce n’è anche una che riguarda il Multiverso. Dettaglio ancora più incredibile se si pensa che lo scienziato fu interpretato da Benedict Cumberbatch nel 2004 in un film per la tv.

Scomparso nel 2018, Stephen Hawking ha fatto anche in tempo ad assistere all’uscita del film ispirato alla sua vita, La teoria del tutto. Nel film lo scienziato era interpretato da Eddie Redmayne il quale vinse anche l’Oscar come miglior attore per il suo lavoro.