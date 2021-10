Lightyear: il primo trailer della vera storia di Buzz

Ve ne avevamo parlato un po’ di mesi fa e ora la Disney è tornata con qualcosa di più: stiamo parlando di Lightyear, spin-off dedicato al mitico space ranger di Toy Story di cui è stato appena distribuito il trailer.

Dimenticatevi la cameretta di Andy, Woody e gli altri giocattoli: Lightyear nasce infatti per raccontare la storia dietro al giocattolo di Buzz. Nel film conosceremo così il vero space ranger che ha ispirato la sua linea di giocattoli.

Di certo non mancheranno però citazioni e riferimenti alla saga, se non altro per creare un ponte tra le nuove e le vecchie generazioni cresciute a suon di “Verso l’infinito e oltre!”

Che l’idea vi piaccia o meno Lightyear arriverà molto presto. Il film debutterà infatti nei cinema – non u Disney+ la prossima estate estate. Continuate a seguirci per saperne di più sulla data d’uscita.

Nel frattempo vi lasciamo con il trailer sulle note di Starman di David Bowie.

Guarda il trailer del film

Il personaggio di Buzz

Se siete fan della Pixar non potete non conoscere il personaggio di Buzz, sicuramente uno dei più iconici dello studio d’animazione. Secondo una classifica stilata da Empire qualche anno fa Buzz si era piazzato al primo posto tra i venti migliori personaggi dello studio.

Co-protagonista insieme a Woody dei quattro film di Toy Story, lo space ranger è stato protagonista assoluto di una serie d’animazione Buzz Lightyear da Comando Stellare (2000-2001) e un film d’animazione Buzz Lightyear da Comando Stellare – Si parte!

Dal 2008 al 2009 Buzz è stato inoltre al centro di una campagna didattica della NASA. In particolare è stato realizzato un filmato per i bambini in cui una action figure di Buzz ha trascorso 467 giorni in assenza di gravità all’interno della Stazione Spaziale Internazionale.