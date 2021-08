Tudum: l’evento Netflix per i fan il 25 settembre. Come e dove seguirlo

Ormai sappiamo che Netflix cerca sempre nuovi spunti e modi per intrattenere e incuriosire il suo pubblico. In attesa dell’arrivo delle nuovi stagioni, il prossimo 25 settembre ci sarà da seguire Tudum. Ecco in cosa consiste l’evento globale pensato per i fan della piattaforma streaming

C’è solo un posto dove vedere le vostre star Netflix preferite, leggiamo nella didascalia che accompagna il video lancio. Un sacco di esclusive e tantissime anticipazioni su serie e film in arrivo. Quel posto è #TUDUM, l’evento globale per i fan in programma il 25 settembre.

In questa data alcune star e alcuni tra i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta saliranno su un palco virtuale per questa entusiasmante giornata piena di esclusive e anteprime. Il loro obiettivo sarà quello di intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo. Tudum (nome che ricorda il rumore della sigla Netflix) avrà luogo in live streaming a partire dalle 18. L’evento digitale sarà disponibile sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter e Twitch. La programmazione includerà alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a interessanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.

Stando al video lancio ed alcune indiscrezioni ci sarà spazio per Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai. Inoltre, Red Notice, Don’t Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e molti altri. Durante i panel interattivi i fan saranno i primi a ricevere notizie inedite e a vedere anteprime, nuovi trailer e clip esclusive del catalogo. Ognuno potrà seguire le notizie in prima persona e commentare gli annunci e le novità in tempo reale su Facebook, Twitch o sui canali YouTube.

Ecco il teaser per il lancio dell’evento Tudum:

