Ariana Grande: in arrivo la collezione make-up R.E.M. Beauty

Anche Ariana Grande sta per lanciarsi nel mondo del make-up! Dopo la sua linea di profumi che ormai spopola in tutto il mondo, la cantante di Positions sembra pronta a fare il suo debutto nella beauty industry.

Secondo quanto riportato da un noto insider nel campo del beauty, trendmood, ci sarebbero più di un indizio sull’arrivo di R.E.M. Beauty. Intanto il nome richiama all’iconica canzone della cantante oltre che al profumo, rilasciato lo scorso anno, che porta il medesimo nome. Su Instagram è anche apparsa una pagina dedicata e già verificata oltre che a Times Square sono apparse le prima pubblicità che ne annunciano l’arrivo molto presto.

La linea di make up di Ariana dovrebbe essere rilasciata (probabilmente in un primo momento solo in America) intorno al mese di Settembre. R.E.M. Beauty lancerà prodotti come mascara, eyeliner, prodotti labbra, correttori ma anche prodotti per il corpo e per la skin care. Non solo trucchi ma pare che ci sarà anche una sezione dedicata alle extension per capelli e molto altro ancora!

Appena di recente Ari aveva rilasciato l’ultima della sue fragranze, God Is A Woman, non ancora disponibile in Italia ma già presente negli store americani.

Cosa ne pensare del lancio di R.E.M. Beauty, la nuova linea di cosmetici di Ariana Grande?