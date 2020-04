Tre Metri Sopra il Cielo e Summertime di Netflix: ecco il libro originale

Esce quest’oggi, 29 aprile, su Netflix il tanto atteso Summertime di Netflix, la nuova serie culte per i teenager liberamente ispirata al romanzo Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia.





Summertime, come vi abbiamo raccontato qui, racconta la storia di due giovani che nel corso di una caldissima estate si innamorano, con la riviera romangola alle loro spalle.

Cliccate qui sotto per attivare la prova gratuita di Disney Plus!

Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe) due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi. Chi lo sa come andrà a finire?

E-Commerce: tutto quello che c’è da sapere sull’università a distanza

Clicca qui per acquistare il film di 3MSC!





Le differenze fra Tre metri sopra il cielo e Summertime di Netflix

Summertime è di fatto una favola moderna che prende ispirazione da Tre metri sopra il cielo, di fatto per l’impostrazione della sua trama. Anche in Summertime, come in Tre metri sopra il cielo, troviamo un cattivo ragazzo appassionato di moto e una brava ragazza che si innamorano.

Tutto il resto, particolarmente il resto, è molto diverso. Tre metri sopra il cielo, come ricorderanno i nostalgici, era ambientato a Roma (ve li ricordate i lucchetti di Ponte Milvio?).

Ecco la trama del libro Tre metri sopra il cielo: