K/DA: Riot Games svela il talent roster del nuovo album

Riot Games ha svelato oggi le artiste che presteranno la propria voce a K/DA, il gruppo pop virtuale composto da character del gioco Leagus of Legends. Le K/DA sono un gruppo pop formato da ragazze e composto proprio da Riot Games. Le K/DA sono nate ispirandosi al genere K-pop, molto in voga in ambito musicale in questi ultimi anni anche in occidente, grazie a nuovi artisti esponenti del genere, talentuosi e celebri a livello internazionale come le Blackpink e i BTS. Le K/DA hanno subito col tempo una vera e propria rivoluzione in ambito musicale fino ad abbracciare delle sonorità pop più internazionali. Le componenti sono Ahri, Evelynn, Akali e Kai’Sa. Riot Games ha pensato bene di prendere spunto da più voci piuttosto che a quella di un unico artista.

K/DA: RIOT GAMES ANNUNCIA LE ARTISTE CHE PRESTERANNO LA VOCE AL GRUPPO

Le artiste che presteranno la propria voce alle K/DA in occasione del nuovo album in uscita il 6 novembre, All Out, sono le seguenti:

The Baddest – (G)I-DLE, Bea Miller, Wolftyla

More – Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine

Villain – Madison Beer, Kim Petras

Drum Go Dum – Aluna, Wolftyla, Bekuh Boom

I’ll Show You – Twice, Bekuh Boom, Annika Wells

LE NOVITÀ IN LEAGUE OF LEGENDS

Riot Games ha in serbo per noi tantie gradite novità. Come parte dell’evento Mondiali 2020 su League of Legends, Seraphine, il nuovo campione, in arrivo presso la Landa, debutterà il 13 ottobre 2020 sul PBE (Public Beta Environment) insieme a un aspetto supremo rappresentante il suo personaggio sui social media. Seraphine K/DA ALL OUT. Qui di seguito vi presentiamo l’elenco completo dei contenuti K/DA:

Seraphine, la cantante sognatrice – Campione (supporto/centrale);

Seraphine K/DA ALL OUT – Aspetto supremo al prezzo di 3250 RP (include tre diverse forme

da sbloccare dopo l’acquisto, basate sul suo viaggio nei social media);

da sbloccare dopo l’acquisto, basate sul suo viaggio nei social media); Ahri K/DA ALL OUT – Aspetto epico al prezzo di 1350 RP;

Evelynn K/DA ALL OUT – Aspetto epico al prezzo di 1350 RP;

Akali K/DA ALL OUT – Aspetto epico al prezzo di 1350 RP;

Kai’Sa K/DA ALL OUT – Aspetto epico al prezzo di 1350 RP;

Kai’Sa K/DA ALL OUT (edizione prestigio) – Aspetto prestigio sbloccabile al prezzo di 2000

gettoni Mondiali

Aspettatevi nuove sorprese da parte Riot Games. Voi giocate a League of Legends?