È stato pubblicato a sorpresa il nuovo spot italiano della PlayStation 5 da parte di casa Sony. La console, erede diretta della PlayStation 4, sarà commercializzata entro la fine del 2020. Il testo della pubblicità proposta sui social ci fa avere un’idea delle caratteristiche tecniche della nuova piattaforma: “Vivi l’esperienza di caricamento velocissimo, una profonda immersione nel gioco grazie al feedback tattile, ai grilletti adattivi e all’audio 3D e una nuovissima generazione di incredibili giochi per PlayStation”. Il nuovo spot Sony dura all’incirca 30 secondi. Sullo sfondo è possibile vedere le sequenze di titoli già conosciuti, come: Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Gran Turismo 7.

LE POTENZIALITÀ DI PLAYSTATION 5

Nello spot appaiono una serie di scritte mostranti le potenzialità della PlayStation 5. Il testo ci promette una “grafica mozzafiato” e il “feedback aptico” (riferimento alla nuova tecnologia di vibrazione naturale e più confortevole di cui godrà la console). Un altra scritta ci propone: “Senti la forza, grazie ai grilletti adattivi”. Come leggiamo da Tg24.sky.it gli sviluppatori potranno programmare la resistenza dei grilleti al fine di trasferire la sensazione tattile di quello che il gamer sta facendo sullo schermo, ad esempio una corsa d’auto, un tiro con l’arco o mentre si vivrà un’esperienza nel bel mezzo di un conflitto bellico. Questo grazie al nuovo controller Dualsense.

DATA DI USCITA ANCORA INCERTA

Nonostante sia stata mostrata lo scorso giugno nel corso di un evento streaming, ancora non abbiamo una data di uscita ufficiale della PlayStation 5. Le ultime voci di corridoio provengono da una testata britannica, Videogames Chronicle, che ha fatto alcune analisi. Si ipotizza che Sony voglia imitare Microsoft, che ha intenzione di lanciare la Xbox Series X il prossimo novembre. È probabile, ma non certo, che la PS5 sarà commercializzata qualche giorno dopo la diretta rivale. Silenzio, intanto, da parte di Nintendo, che sembrerebbe voler continuare a sfruttare ancora lo Switch. Vedremo come si svilupperà la situazione. Qui di seguito il nuovo spot PlayStation 5!

PlayStation 5 | Breathtaking Immersion

Voi acquisterete la PlayStation 5? Dite la vostra!