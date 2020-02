L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Norvegia in gara con Chains on you di Athena Manoukian.

Atteention arà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere Athena Manoukian. sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano Chains on you.

Athena Manoukian - Chains On You (Live) Depi Evratesil 2020 (WINNER)

Testo Chains on you

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on y0u

I’ma put them, boy

Chains on, chains on y0u

I’m starin’ at you while sittin’ next to you

I think I got it, you just started thinkin’ how I’ll know it’s under you

So you’re walkin’ towards me and I know I should believe

I will be the one that really make you feelin’ like a boss

I start it, I make it, I write it, I work it

Don’t like it, I’m gonna say no

I ain’t lyin’, I’m tryin’, I’m flyin’, no bye

And I know I’m gonna make it to the top

Keepin’ my diamonds on you

I’m keepin’ my diamonds on you

Keepin’ my diamonds on you

“I got angels by my side”

This is what I said to you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said, “I don’t really care”

Can’t you see I’m right here?

Boy, don’t deny, my lips on fire, they’re screamin’

Boy, let me breathe, you’re all I need and I say

Boy, call my name, we’re burnin’ flame, I want you

Boy, I’m yours, only yours and of course hurt me

Chains on, chains on y0u

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

Chains on, chains on y0u

I’ma put them, boy

Chains on, chains on you

I got it

You wanna take me to the party

‘Cause you’re naughty, huh

Well, let me tell you a kind of story

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains on, chains on y0u

Chains on, chains on you

I’ma put them, boy

Chains 0n, chains on you

Diamonds shinin’ on me

My diamonds shinin’ on me

Diamonds shinin’ on me

You said, “I don’t really care”

Can’t you see I’m right here?

Traduzione

catene su di te, catene su di te

le metterò, ragazzo

catene su di te x 4

le metterò, ragazzo

catene su di te

ti fisso mentre sono seduto accanto a te

penso di avercelo, hai appena cominciato a pensare a come lo saprò

che è sotto di te

quindi cammini verso di me e io so che dovrei credere

io sarò l’unico che ti farà sentire un vero boss

io lo inizio, io lo faccio, io lo scrivo, io me lo lavoro

non mi piace, dirò così

non sto mentendo, sto cercando, sto volando, nessun arrivederci

e io so che arriverò in cima

tenendo i miei diamanti per te

terrò i miei diamanti per te

tenendo i miei diamanti per te

ho gli angeli al mio fianco

questo è quello che ti ho detto

i diamanti brillano su di me

i miei diamanti brillano su di me

i diamanti brillano su di me

tu hai detto “non mi interessa”

non riesci a vedere che sono qui?

ragazzo non negare, le mie labbra vanno a fuoco, stanno urlando

ragazzo lasciami respirare, sei tutto quello di cui ho bisogno

e io dico

ragazzo chiama il mio nome, stiamo andando a fuoco, ti voglio

ragazzo sono tuo, solo tuo e ovviamente fammi male

catene su di te, catene su di te

le metterò, ragazzo

catene su di te x 4

le metterò, ragazzo

catene su di te

ce l’ho

mi vuoi portare alla festa

perché sei un birbante

bene, lascia che ti dica una certa storiella

catene su di te, catene su di te

le metterò ragazzo

catene su di te x4

le metterò su di te

catene su di te

i diamanti brillano su di me

i diamanti brillano su di me

i miei diamanti brillano su di me

i diamanti brillano su di me

tu hai detto “non mi interessa, in realtà”

non riesci a vedere che sono qui?