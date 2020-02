La quarta stagione di Riverdale sta entrando ormai nel vivo ed ogni episodio è ricco di emozioni. La fine della stagione però è ancora lontana e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. La data di messa in onda americana è mercoledì 4 marzo. Ecco promo e anticipazioni del quattordicesimo episodio in onda dopo la pausa ovvero mercoledì 26 febbraio!

Il prossimo episodio di Riverdale ha nel titolo (nuovamente) il verbo morire e potrebbe tradursi come per cosa morire. La sinossi rilasciata da CW ci comunica che Alice (Madchen Amick) inizia a girare un documentario sulla città e sull’ultimo mistero in cui gli abitanti si trovano coinvolti. Nel frattempo, la figlia Betty (Lili Reinhart) scopre una fitta e profonda rete di bugia continuando le sue indagini. Dal promo intuiamo che ci sarà il funerale di Jughead dato che vediamo una sua foto vicino a una bara e Betty, Archie e Veronica vestiti a lutto.

In molti accusano Betty di essere l’assassina. Tuttavia, in una scena di Riverdale 4x15 promo, c’è un colpo di scena dato che lo sceriffo dichiara Betty, Veronica e Archie in arresto per l’omicidio di Jughead. Vediamo infatti i tre in manette lasciare la scuola ed essere scortati in cella. Realtà, complotto o trama del libro? Vi ricordiamo che una notizia di qualche giorno fa ci informa che due genitori non torneranno nella quinta stagione (scopri i dettagli qui).

Ecco il promo di To die for (episodio 4x15 di Riverdale):

Riverdale 4x15 Promo "To Die For" (HD) Season 4 Episode 15 Promo

