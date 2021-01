Selena Gomez sta per lanciare un nuovo album in spagnolo?

Quello che fino ad ora sembra essere solo un rumor, potrebbe presto diventare un annuncio ufficiale. Da tempo, infatti, si vocifera che Selena Gomez sia pronta a rilasciare un singolo (e un nuovo album) in lingua spagnola. Qualcosa che i fan, non sono quelli latini, sono anni che chiedono a gran voce alla cantante di Rare.

Già negli ultimi giorni Sel è diventata più di una volta trend su Twitter e Selena Is Coming è tra i tt delle ultime ore, proprio parlando di questo nuovo progetto. Il tutto nasce da alcuni murales apparsi in Mexico che raffigurano la cantante e che fanno teasing al possibile nome di un singolo se non addirittura dell’album. Ma, se i murales non fossero per voi sufficienti, sappiate che l’attrice ha messo like anche a tantissimi post dei fan che fanno riferimento a queste immagini. L’annuncio potrebbe dunque arrivare prima di quello che pensiamo.

Il nuovo progetto potrebbe chiamarsi De Una Vez e il primo singolo Baila Conmigo. Non dovrebbe trattarsi di una riedizione in lingua spagnola di Rare ma di un progetto a parte. In passato Sel ci aveva abituato ad altre canzoni cantate in lingua spagnola, ma questo dovrebbe essere il primo progetto latin ex novo della sua carriera.





Se il 2020 era stato ricco di progetti per Selena Gomez, anche il 2021 non è da meno. Dopo aver annunciato la seconda stagione di Selena + Chef, il suo reality culinario, e aver lanciato una capsule collection con la sua Rare Beauty è pronta anche a ributtarsi nell’industria musicale a un solo anno di distanza dall’uscita dell’album di successo Rare. A questo si aggiunge la sua attività cinematografica che ha ripreso negli ultimi mesi.