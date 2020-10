Top talent house di TikTok: cos’è, chi sono i membri e dove si trova?

Sway House e Hype House tremate! Ci sono 4 ragazze che hanno deciso di fondare una nuova casa dei creators e che sono pronte a farvi concorrenza! Pochissime ore fa, infatti, è nata una nuova casa di tiktoker: stiamo parlando della Top Talent House!

Top Talent House: chi sono i membri, che cos’è e dove si trova

Proprio come tutte le case dei tiktoker statunitensi che già conosciamo molto bene, la Top Talent House si trova a Los Angeles, in California. Ovviamente, per motivi di privacy dei suoi membri, non ci è dato sapere l’indirizzo preciso. Altrimenti sarebbe un disastro!

A comporre la Top Talent House, tutta al femminile, sono almeno per il momento 4 membri. Stiamo parlando delle bellissime Rachel Brockmann, Eva Cudmore, Anna Shumate e Katie Pego. Insieme, le ragazze possono vantare milioni di followers, sia su Instagram sia ovviamente su TikTok.

Proprio come le altre House che già conosciamo molto bene, il senso della TT House è quello di permettere alle tiktoker che ne fanno parte di creare contenuti insieme. La formula è già rodata e ha garantito a Sway House e Hype House un livello di engagement sui social a dir poco incredibile. E milioni di dollari di entrare mensili, che non fanno mai male.

A quanto pare, questa nuova House potrà vantare anche un merch dedicato, come possiamo notare dalla prima foto di gruppo delle ragazze.

Ecco la prima foto della Top Talent House!

Qui sotto invece potete recuperare il primo tiktok che le ragazze hanno caricato sul profilo ufficiale della loro nuova house!