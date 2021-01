Tolo Tolo e i Me Contro Te vincono al box office 2020

Quest’anno così particolare volge al termine e, come sempre, è tempo di stime. Anche per quel che riguarda il cinema.

Tolo Tolo di Checco Zalone e il film dei Me Contro Te hanno dominato il botteghino italiano.

Questa la classifica ufficiale del box office con incassi e presenze:

Tolo Tolo – € 46.201.300, 6.674.622 presenze

Me Contro Te Il Film – La Vendetta Del Signor S – € 9.580.842, 1.548.994 presenze Odio l’estate – € 7.516.356, 1.160.087 presenze Tenet – € 6.758.862, 958.282 presenze 1917 – € 6.662.347, 1.031.183 presenze Piccole Donne – € 5.979.449, 938.261 presenze Hammamet – € 5.780.618, 901.122 presenze Gli anni più belli – € 5.652.248, 907.640 presenze Dolittle – € 4.611.391, 733.158 presenze After 2 – € 4.157.677, 605.201 presenze

Il 2020 è stato un anno complesso sotto tanti punti di vista, anche per il cinema e lo spettacolo. Già in altre occasione abbiamo avuto modo di raccontarvi come la pandemia ha agito negativamente su tutta la filiera produttiva, in particolare sulle maestranze del set e sugli esercenti. Questi ultimi costretti alla chiusura e timorosi di vedersi sorpassare nel futuro dalle grandi piattaforme di streaming.

Nonostante tutto il cinema in sala nel 2020 c’è stato, anche se ovviamente in modo diverso. Non bisogna dimenticare infatti i grandi incassi che hanno permesso al box office italiano di registrare numeri importanti.

Purtroppo però la situazione non è semplice. Cinetel ha registrato infatti un decremento di presenza degli spettatori in sala, con conseguenze riduzione degli incassi, dovuto ovviamente alla chiusura forzata delle sale per contrastare la pandemia.

Questo il comunicato stampa ufficiale:

A conclusione dell’anno, CINETEL, società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, anticipa i primi risultati del mercato del cinema in sala nel 2020, sottolineandone l’esito negativo determinato dall’emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura delle sale per più di 5 mesi.