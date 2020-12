Video Messaggio di Fine 2020 di Sergio Mattarella: che emozione, ragazzi!

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto questa sera, 31 dicembre, di fronte a milioni di italiani, il suo tradizionale discorso di fine anno. Un messaggio che, scontato dirlo, è stato ancor più toccante rispetto al solito.







Video Messaggio di Fine 2020 di Sergio Mattarella: ecco le parole del presidente della Repubblica

Il 2020 che ci lasciamo alle spalle è stato per molti il peggior anno possibile. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci ha imposto di stare lontani gli uni dagli altri, isolati. Ci ha tenuto superati dai nostri affetti e ci ha fatto perdere molti dei nostri cari.

Scopri tutti i giocattoli per il tuo bambino su LaFeltrinelli.it



Ma, per fortuna, siamo ancora qui per raccontarlo. Siamo qui pronti a tornare ad abbracciarci quando il vaccino tanto atteso ci permetterà, seppur lentamente, di riprendere in mano le nostre vite.

100% Made In Italy: abbigliamento sportivo ecosostenibile concepito per lo Yoga – Freddy

Il messaggio di fine anno 2020 di Sergio Mattarella, dunque, vuole essere uno sprono e un motto di speranza verso il futuro. Dobbiamo resistere ancora, avere pazienza. Ma la luce in fondo al tunnel la vediamo già. La vede il mondo scientifico, il mondo della politica. Percepiamo, pur nel pieno della pandemia, un discreto ottimismo.

Il 2021 sarà un anno per riflettere su quanto accaduto e per imparare. Con le lezioni che abbiamo appreso quest’anno ci porteremo dietro un bagaglio che poche altre generazioni possono vantare di avere. Cerchiamo, per quanto possibile, di non sprecarlo.

Cogliamo anche noi di Ginger Generation l’occasione per augurare a tutti voi lettori il miglior anno possibile! Tantissimi auguri!

Qui sotto trovate il video del discorso di fine 2020 di Sergio Mattarella!

Clicca qui per attivare la prova gratis di Amazon Music Unlimited e ascoltare tutta la tua musica preferita!