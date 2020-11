Tolo Tolo Checco Zalone streaming, finalmente! A partire dallo scorso 9 novembre è arriva in prima tv su Sky Cinema Tolo Tolo! L’esilarante commedia campione di incassi di inizio 2020 diretta e interpretata da Checco Zalone – qui al suo esordio alla regia – che firma anche la sceneggiatura del film insieme a Paolo Virzì.

Tolo Tolo Checco Zalone streaming: dove vedere il film con Now Tv

Attraverso la tragicomica storia dei protagonisti Checco e Oumar, il film racconta con il tipico registro umoristico di Zalone temi drammatici e attuali come immigrazione e razzismo. La commedia andrà in onda in prima tv lunedì 9 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.







La trama di Tolo Tolo

Il film narra la storia di Pierfrancesco Zalone (Checco Zalone). Checco, dopo aver rifiutato il reddito di cittadinanza, apre un sushi restaurant nella sua città, in Puglia. Tuttavia il suo esperimento si rivela fallimentare. A distanza di appena un mese dall’apertura infatti Checco si ritrova sommerso dai debiti. Pressato dai creditori e dal fisco, decide quindi di fuggire in Africa. Qui si improvvisa cameriere in un resort e conosce Oumar (Souleymane Sylla), un cameriere che sogna di diventare regista. In seguito ad alcuni atti di terrorismo verificatisi nel luogo dove si trovavano, Checco e Oumar sono costretti a fuggire. Insieme a loro la bella Idjaba (Manda Touré) – di cui Checco si innamora follemente – e il piccolo Doudou (Nassor Said Birya), con lo scopo di emigrare in un paese europeo. A fianco a loro, Checco inizierà così un viaggio pieno di difficoltà verso l’Italia percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

Tolo Tolo, come ricorderete, è stato un incredibile successo al botteghino. Il film è stato superato solo dalla pellicola dei record La Vendetta del Signor S, uscita a gennaio 2020.