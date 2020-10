Tish parla del significato di Rido Male, il nuovo singolo (intervista)

Noi di GingerGeneration.it abbiamo conversato con Tish, cantante italo-serba che ha partecipato ad Amici due anni fa. Con lei abbiamo discorso, naturalmente, del suo nuovo singolo. Il brano è Rido Male ed è stato rilasciato venerdì scorso.

Una canzone che ha un significato attualissimo. Come la stessa Tish ci ha raccontato, il brano parla infatti dell’estremo bisogno di apparire che hanno molte persone al giorno d’oggi.

La canzone parla delle persone che si atteggiano tanto ma che hanno poca sostanza, tanto profumo niente arrosto, parla tanto delle persone che si pavoneggiano, si vantano di cose che poi non hanno, è un consiglio per volare basso. Fortunatamente io non ci ho mai avuto a che fare direttamente, di solito quando mi accorgo che è una persona è così mi allontano, cerco di circondarmi di persone belle e semplici.

Con la cantante abbiamo parlato anche del motivo per cui il nuovo brano è in italiano piuttosto che in inglese (la sua lingua d’elezione) e del suo prossimo progetto discografico. Ovviamente, non potevamo non affrontare gli elementi più importanti della sua esperienza ad Amici.

Abbiamo chiesto a Tish, inoltre, del suo rapporto attuale con i suoi ex compagni di classe nel talent show. E immancabilmente le abbiamo chiesto di parlarci ancora del suo segno distintivo, i suoi famosi puntini!

Ne abbiamo approfittato per cercare di scoprire anche se lei ha intenzione di partecipare, in futuro, al Festival di Sanremo.

Abbiamo approfondito, infine, come sta vivendo da artista questo momento di grave incertezza che sta investendo l’intero mercato musicale a causa dell’ emergenza sanitaria in corso. Non vi resta che ascoltare la nostra video intervista!