Geomag: tante idee regalo adatte a tutte le età 

Cosa si può fare con Geomag? Praticamente di tutto. Ormai dal 1998 le mitiche costruzioni magnetiche affascinano appassionati di tutte le età che si divertono a sfidare amici, famiglia e si mettono alla prova con le barrette magnetiche e le sfere metalliche.

Geomag l’idea regalo per tutti

Il bello dei prodotti Geomag è che sono proprio per tutti. Non è necessario essere un pro delle costruzioni per divertirsi ma allo stesso tempo chi ama costruire troverà in Geomag sempre un’ottima sfida.

Il catalogo negli ultimi anni si è infatti ampliato e dai classici Geomag Classic Supercolor, il prodotto che ha fatto conoscere e apprezzare le barrette magnetiche e le sfere metalliche, oggi è possibile trovare costruzioni pensate appositamente per i più piccoli ma anche per gli appassionati alla ricerca di qualcosa di più complesso.

Ad esempio Geomag Magic Cube reinventa le classiche costruzioni del marchio andando a creare dei set sicuri ed ecosostenibili pensati appositamente per i più piccoli che in questo modo possono iniziare a mettersi alla prova.

Lo stesso vale per chi conosce e apprezza le costruzioni Geomag da anni e vuole giocare a qualcosa di nuovo. Per loro il brand ha realizzato la nuova linea Geomag Mechanics Motion che combina in molto intelligente e sfidante i concetti del magnetismo e della meccanica.

A casa Geomag da sempre il divertimento va di pari passo con la creatività, l’apprendimento e la sfida. Per questo gli articoli, a partire dalla fascia d’età per cui sono pensati, possono davvero essere utilizzati fino a 99 anni! Il tutto sempre all’insegna dell’immediatezza e del divertimento.

Geomag per l’ambiente

Ma non è finita qui. Le costruzioni Geomag rappresentano una bella idea regalo anche per l’impegno del brand in riferimento all’ecologia. Un tema caldo che, come sappiamo, è caro alla maggior parte dei ragazzi oggi.

Ormai da diverso tempo l’azienda non impiega più nuove plastiche, ma realizza i suoi prodotti interamente con materiali di riciclo; compreso il packaging realizzato con una percentuale di materiali riciclati superiore al 70%.

Il processo produttivo segue la filosofia dell’economia circolare utilizzando il 100% dell’energia rinnovabile e rendendo il tutto sostenibile a livello ambientale.

