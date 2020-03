TikTok: mamme e papà scoprono la piattaforma grazie alla quarantena

In questi giorni così difficili per il nostro paese, i social sembrano essere l’unico spiraglio di luce alla fine del tunnel. Proprio grazie all’aiuto delle piattaforme web, in effetti, abbiamo ritrovato spunti per sorridere e per reinventare, a modo nostro, la vita in reclusione forzata. La quarantena da Coronavirus, in questo senso, ci ha dato modo di riscoprire TikTok insieme ai nostri genitori.

TikTok, la piattaforma social nata in Cina che sta impazzando fra gli adolescenti di tutto il mondo, è in effetti ricchissimo di spunti creativi. Il social network, che nell’ultimo anno ha fatto il boom anche nel nostro paese, è stato di recente scoperto anche dai genitori, e non più soltanto dai figli.

Seguendo gli hashtag #quarantena, #iorestoacasa o ancora #andràtuttobene troverete anche tanti, tantissimi contenuti divertenti e spensierati. Di norma, i TikTok vedono protagonisti giovani e giovanissimi dentro le loro camerette. Ma è proprio questo nuovo modo di concepire la vita casalinga (complice lo smartworking di molti) ad aver riavvicinato genitori e figli.

Mamme e papà, in questo modo, sono diventati protagonisti (loro malgrado?) dei divertenti video dei loro figli. C’è chi recita la propria parte, c’è chi ci finisce come vittima di scherzi ma c’è anche chi si ingegna e lascia spazio alla propria fantasia e creatività.

Qui sotto, a proposito, potete trovare alcuni dei video di TikTok diventati più virali in questo periodo di quarantena!



Il Coronavirus, in questo senso, ha avuto paradossalmente anche dei risvolti positivi. Per chi si è ritrovato in casa con i propri genitori, l’emergenza è stata dunque un’occasione per riscoprire il valore della famiglia. Per i genitori, in parallelo, la vicinanza con i figli ha permesso di approfondire il loro lato creativo e le loro passioni. Chi lo sa, magari, che questo periodo non abbia rimesso in gioco rapporti che molti pensavano essere ormai sbiaditi da tempo.