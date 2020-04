TikTok, ecco chi è Cecilia Cantarano: info, bio e curiosità

Su TikTok a 1.4 milioni di follower e si è fatta conoscere per la sua musica e il su talento. Stiamo parlando di Cecilia Cantarano che dal 2018 è diventata una delle creator più popolari sul social.

Diciannovenne nata a Roma, ha studiato canto e recitazione sin da bambina e si definisce da sempre una persona molto spontanea e autoironica. Realizza spesso contenuti divertenti e li considera il suo punto di forza per questo suo lato comico e irriverente. Per lei la spontaneità gioca un ruolo chiave ecco perché i suoi contenuti vengono girati in poco tempo e di solito vanno bene già al primo ciak. Prende ispirazione da tutto ciò che la circonda, dalla vita di tutti i giorni, agli oggetti della sua cameretta. Il suo scopo non è però solo divertire i suoi fan ma anche insegnare loro qualcosa ed essere un modello. Le parole sono molto importanti e possono ferire ecco perché ci tiene a far si che tutti capiscono l’importanza di questo messaggio così da non soffrire come è successo a lei durante l’adolescenza.

Cecilia Cantarano: come è nata la passione

TikTok per me è un gioco, un passatempo piacevole, un modo per esprimere ciò che ho dentro, che mi permette di parlare di me senza essere giudicata. Cerco di raccontare la mia verità senza tralasciare eventuali ostacoli, e quando vedo che anche altri si rispecchiano nelle mie parole, non mi sento più l’unica ad avere un determinato problema.

Curiosità

I suoi creator preferiti sono Luis Sal e Tommy Cassy mentre tra le challenge che preferisce, #diconodime è sicuramente la migliore. Da pochissimo ha anche pubblicato il suo primo singolo dal titolo Sagapò.

Alcuni dei suoi video