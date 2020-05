TikTok: ecco le challenge e le attività per la Festa della Mamma

Con l’arrivo della festa della mamma, il 10 maggio diventa l’occasione perfetta per rendere la giornata speciale e, perché

no, passare un po’ di tempo assieme a ricreare un fortunato trend di TikTok o cercare di farne nascere uno

nuovo.

Anche le mamme, che, nel gergo della piattaforma, sono le TikTok Mom, sono state conquistate dalla

destinazione leader per video brevi. Italiane e internazionali, seguitissime, amano condividere momenti della

loro super intensa e impegnata vita, consigli, ricette e mettersi alla prova con trend e challenge da realizzare

con i propri figli.

Ecco tutte le TikTok Challenge da seguire

Sulla piattaforma sono moltissimi i filtri per coinvolgere la mamma o tutta la famiglia creando un vero e

proprio torneo e, tra i più famosi e utilizzati svetta sicuramente #giochidiparole, il celebre gioco nomi, cose,

città in versione social. Anche la catena fotografica #handgesture per creare simpatiche situazioni

immortalando il momento perfetto con tre semplici gesti offre la possibilità di molteplici family funny

moments. Se la competizione invece è alle stelle, la soluzione è il filtro #6secondi: vince chi riesce a fermare

il timer al sesto secondo sbattendo le palpebre.

I più sportivi invece, potranno cimentarsi con la #plankchallenge – in versione classica o creativa: chi resisterà

alla prova di resistenza? Ma le idee per sfide di coppia abbondano e sono in continuo aggiornamento, basta

seguire l’hashtag #mammaefiglio che vanta oltre 204M di visualizzazioni.

Per rendere tutte le mamme delle vere star di TikTok, lo stacchetto #blindinglights sulle note dell’omonima

canzone di The Weeknd.