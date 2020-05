Hailee Steinfeld pubblica il suo nuovo EP: Half Written Story

Mentre stiamo ancora aspettando con impazienza un album completo di Hailee Steinfeld, la cantante continua a rilasciare sempre più sorprese per i fan … incluso il nuovo EP che si intitola Half Written Story!

L’attrice e cantante nominata all’Oscar ne Il Grinta, ha creato un progetto musicale diviso in due parti e questa appena pubblicata rappresenta la prima metà delle due.

“Questo progetto è una raccolta di canzoni che sono così speciali per me e ne sono incredibilmente orgogliosa”, ha dichiarato Hailee in una nota. “Questo è il primo lavoro che ho realizzato dal mio progetto di debutto nel 2016 e non vedo l’ora che tutti ascoltino queste nuove canzoni”.

Il singolo principale s’intitola I Love You’s e campiona una canzone di successo di Annie Lennox, No More I Love You’s.

L’artista e modella statunitense, come sappiamo, ha pubblicato lo scorso 1 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il brano Wrong Direction, il suo nuovo pezzo inedito.

La canzone, un’intensa ballad, sarebbe secondo alcuni dedicata all’ex fidanzato Niall Horan degli One Direction. Il titolo della canzone, Wrong Direction, per l’appunto, ci ha incuriositi fin da subito.

E per un buon, anzi ottimo motivo. Già, perché viene naturale ormai ricollegare la parola “Direction” con gli 1D, uno dei gruppi maschili di maggior successo della storia della musica. E la buona Hailee Steinfeld, come hanno suggerito i fan, avrebbe “detto addio” a Niall dedicandogli questa canzone.

Puoi scaricare il nuovo progetto dell’artista ora su iTunes oppure ascoltarlo in streaming qui sotto, da Spotify.