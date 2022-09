Ti mangio il cuore con Elodie: uscita, trailer, anticipazioni del film

Da anni seguivo con attenzione il fenomeno delle faide che insanguinano il Gargano, un promontorio aspro, crudo, di estasiante bellezza. Lotte familiari che partono molto spesso da motivi futili, come l’abigeato, e si trasformano in stragi che si perpetuano per decenni.

L’omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che offre una puntuale analisi delle organizzazioni criminali garganiche e scava nei meandri di una nuova mafia sconosciuta e spietata, mi ha spinto a immergermi totalmente in questo mondo, portandomi a conoscere Rosa Di Fiore, la prima pentita della mafia del Gargano. Una donna che, a causa dell’amore incoercibile per un uomo “proibito”, finisce nella prigione di una famiglia avversaria e che, sospinta dall’amore per i suoi figli, cerca una via di salvezza. Donna, madre, a cui il personaggio di Marilena è liberamente ispirato.