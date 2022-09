Glass Onion: Knives Out uscita in streaming, trailer cast del film

Glass Onion: Knives Out è il sequel del film Cena con delitto – Knives Out. Diretto da Rian Johnson, il film è stato presentato al TIFF. Qui tutto quello che c’è da sapere sul film.

Glass Onion: Knives Out il trailer

Nel trailer del film incontriamo ancora una volta Benoit Blanc, sempre interpretato da Daniel Craig, il quale salperà verso la Grecia per indagare su un altro mistero.

Glass Onion: Knives Out quando esce in streaming

Il film sarà disponibile su Netflix in streaming per tutti gli abbonati dal 23 dicembre. Sebbene il film sia stato presentato al TIFF non è stata prevista una modalità di distribuzione mista, con un passaggio preliminare nelle sale prima che il film approdi direttamente in piattaforma.

Glass Onion: Knives Out di che parla

Non sappiamo ancora molto della trama ufficiale del film, se non che il detective Benoît Blanc andrà in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Glass Onion: Knives Out il cast

Esattamente come era accaduto con il primo episodio, anche con questo secondo film il regista ha chiamato a raccolta tantissime star che danno ancora di più un appeal da blockbuster natalizio al film.

Glass Onion: Knives Out è infatti interpretato da Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

A parte Daniel Craig non sappiamo ancora quale ruolo avranno gli altri membri del cast.

Vi può interessare anche:

Babylon di Damien Chazelle: uscita, trama, cast e anticipazioni

Bones and All: trailer, cast e trama del film con Timothée Chalamet

Blonde, Ana de Armas: trailer e anticipazioni sul film su Marilyn Monroe

Lucasfilm, Marvel e 20th Century Studios: tutte le novità annunciate

Disney D23: tutti i prossimi film, le serie e i live action dello studio