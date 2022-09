The Fabelmans: uscita, trailer, cast e trama del film di Steven Spielberg

The Fabelmans è il nuovo lungometraggio di Steven Spielberg che uscirà nei cinema prima di Natale. Il film è già stato presentato con successo al Toronto International Film Festival occasione in cui il NY Post l’ha definito “il film più bello dell’anno”.

The Fabelmans il trailer

Non succede spesso che il trailer riesca a trasmettere già tante emozioni, ma quello di The Fabelsman ci riesce alla grande. Merito di Spielberg, vero e proprio poeta per immagini, che anche stavolta sembra aver preparato qualcosa capace di emozionare.

Il film pesca a piene mani nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati di cinema. In particolare quelli che si sono fatti le ossa sognando proprio davanti ai film di Steven Spielberg.

Ma non solo. The Fabelmans è anche un film fortemente autobiografico. Gli appassionati del regista riconosceranno accenni ai suoi primi cortometraggi amatoriali, in particolare lo scontro tra i treni giocattolo e i film western.

The Fabelmans quando esce

Il nuovo film di Steven Spielberg è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 15 dicembre 2022 con 01 Distribution.

The Fabelmans di che parla

Il film racconta la storia del sedicenne Sammy Fabelmans che, cresciuto nell’Arizona del secondo dopoguerra, scopre la magia e il potere salvifico del cinema.

Il tutto all’interno di un contesto familiare non sempre sereno e contraddistinto dall’approccio sognatore della madre e quello più pragmatico del padre.

The Fabelmans il cast

The Fabelmans è prodotto da Kristie Macosko Krieger (West Side Story, The Post), Steven Spielberg, Tony Kushner, Carla Raij e Josh McLaglen.

Il ruolo del giovane aspirante regista Sammy Fabelman è interpretato da Gabriel LaBelle (The Predator, American Gigolo la serie); la madre Mitzi è Michelle Williams (4 volte candidata all’Oscar), il padre Burt è Paul Dano e Seth Rogen interpreta Bennie Loewy, migliore amico di Burt e “zio onorario” dei figli, mentre il candidato all’Oscar Judd Hirsch è Boris, zio della madre.

