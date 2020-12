Era successo così per folklore e lo stesso sta accadendo per il gemellino dell’album. Taylor Swift ha annunciato che l’11 di dicembre pubblicherà il suo nono album studio dal titolo evermore. Si tratta proprio di un progetto che è stato creato insieme a folklore e che la cantante non ha assolutamente voluto tenere per sé, ma che ha deciso di condividere ancora una volta con i fan.

Con un lungo post su Instagram Tay ha spiegato le ragioni dietro questo nuovo lavoro.

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Ecco la tracklist di evermore

willow

champagne problems

gold rush

tis the damn season

no body, no crime (feat. Haim)

happiness

dorothea

coney island (feat. The National)

ivy

cowboy like me

long story short

marjorie

closure

evermore (feat. Bon Iver)

right were you left me

it’s time to go