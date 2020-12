Ariana Grande si sposa! OMG! L’artista di Boca Raton ha confermato a sorpresa la bella notizia ai suoi milioni di followers con una serie di scatti che ci hanno davvero fatto sciogliere!

Ariana Grande si sposa: ecco la foto dell’anello di fidanzamento di Dalton Gomez!

Ma chi è il fortunato che porterà all’altare Ariana? Il nome del suo compagno lo conosciamo ormai da diverso tempo. Stiamo parlando di Dalton Gomez!

Dalton e Ariana, in realtà, non stanno insieme da tantissimo tempo ma sono già inseparabili e fatti l’uno per l’altra! Dalton, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è un agente immobiliare.

Il bel Dalton Ariana ce l’aveva presentato in forma ufficiale a maggio, in concomitanza con l’uscita del video Stuck with u. Il pezzo, in collaborazione con Justin Bieber, Ariana l’aveva registrato per fare compagnia ai suoi fan costretti in casa a causa della prima ondata di Covid-19. Nella clip, Ariana e Dalton ballavano teneramente insieme.

Come si confà a queste occasioni, oltre ad avere pubblicato alcuni teneri scatti insieme, Ariana ha anche condiviso le foto dello splendido anello con cui Dalton si è promesso a lei per il resto della sua vita.

La notizia del fidanzamento di Ariana Grande, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, è stata poi confermata via Twitter con le congratulazioni del suo manager, Scooter Braun, e dalla mamma Joan!

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo — Joan Grande (@joangrande) December 20, 2020

congrats to these two amazing souls. Ari we love you and could not be happier for you. Dalton you are a lucky man ❤️❤️❤️❤️ @ArianaGrande pic.twitter.com/DLxQlrj4k1 — Scooter Braun (@scooterbraun) December 20, 2020

Congratulazioni ad Ariana! Speriamo solo che questo fidanzamento non faccia la stessa fine di quello con l’ex Pete Davidson!