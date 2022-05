Ed Sheeran è diventato padre per la seconda volta

Ed Sheeran e Cherry Seaborn sono da poco diventati genitori, per una seconda volta.

Il cantante britannico e sua moglie non avevano svelato di attendere una bambina, ma hanno sorpreso tutti annunciando la nascita della piccola.

“Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima figlia. Siamo entrambi così innamorati di lei e al settimo cielo di essere una famiglia di quattro persone” ha scritto ieri Ed su Instagram, condividendo la foto di due calzini da neonato.

Ed Sheeran aveva scelto la foto di due piccoli calzini anche per rivelare la nascita di Lyra Antarctica, la primogenita che l’artista e Cherry Seaborn hanno accolto a settembre 2020.

Com’è facile immaaginare, il nome Antarctica significa Antartide. Proprio il cantante di 2step aveva raccontato al The Hits Radio Breakfast Show di aver concepito la prima figlia in quel luogo, mentre si trovava in vacanza.

“Cherry ed io abbiamo sempre desiderato di andare in Antartide, è sempre stato sulla nostra lista. Era l’unico continente in cui non ero ancora stato. Quindi siamo andati lì, è un posto fantastico ed è davvero speciale per noi, quando siamo tornati a casa abbiamo scoperto che Cherry era incinta“.

Ed e Cherry si sono conosciuti tra i banchi di scuola, ma crescendo si sono persi di vista. Si sono ritrovati e innamorati molti anni dopo e nel 2019 sono diventati marito e moglie.

L’ultima volta che sono apparsi insieme in pubblico è stata ai BRIT Awards 2022 lo scorso febbraio. A inizio giugno, l’artista si esibirà al Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

Non resta che scoprire il nome e l’esatta data di nascita della bambina che ha appena reso Ed Sheeran di nuovo padre.