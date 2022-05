The Summer I Turned Pretty: Primo trailer con This Love (Taylor’s Version) di Taylor Swift

Abbiamo il primo trailer di The Summer I Turned Pretty, ma soprattutto abbiamo un primo assaggio di This Love (Taylor’s Version). Taylor Swift ha infatti pubblicato su i suoi social il trailer della serie di Jenny Han (creatrice Tutte le volte che ho scritto Ti Amo) che debutterà su Prime Video a Giugno ed ha annunciato che conterrà anche la nuova versione del brano di 1989.

Non è la prima volta che una canzone del quinto album di Taylor debutta nel trailer di un film, era già successo con Wildest Dreams in Spirit e questo non fa altro che confermare le teorie e l’entusiasmo dei fan per l’arrivo della Taylor’s Version di 1989.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

The Summer I Turned Pretty, che in Italia era uscito con il titolo L’estate nei tuoi occhi, è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Il cast:

Nel cast troviamo Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han, che ha anche scritto l’episodio pilota, e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

La serie arriverà su Amazon Prime Video il 7 Giugno.