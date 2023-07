The Summer I Turned Pretty 2: le canzoni dei primi tre episodi

Lo scorso anno a rendere iconica e virale la nuova serie di Jenny Han, The Summer I Turned Pretty, non è stato soltanto il triangolo tra Belly, Conrad e Jeremiah… Le canzoni della colonna sonora della serie firmata Prime Video hanno contribuito molto a rendere lo show appetibile ad un pubblico di appassionati di vari artisti musicali, in particolare ai fan di Taylor Swift. Jenny Han ha promesso che saranno 9 le canzoni di Taylor in The Summer I Turned Pretty 2, già dai primi episodi ne troviamo alcune.

The Summer I Turned Pretty seconda stagione: ecco la colonna sonora dei primi capitoli

The Summer I Turned Pretty seconda stagione episodio 1:

Tyler, The Creator – ‘See You Again’

Lizzo – ‘If You Love Me’

Latto – ‘Big Energy’

Flo Milli – ‘In The Party’

Daisha McBride – ‘Do What I Want’

Aerosmith – ‘Don’t Wanna Miss A Thing’ (Cover)

Lit – ‘My Own Worst Enemy’ (Cover)

Jonathan James Johnson, Knight Ryder + Jermain Brown – ‘Diamonds and Bands’

Olivia Rodrigo – ‘Drivers License’

Lil Nas X ft. Jack Harlow – ‘Industry Baby’

Taylor Swift – ‘Last Kiss (Taylor’s Version)’

The Weeknd ft. Ariana Grande – ‘Save Your Tears’

The Summer I Turned Pretty seconda stagione episodio 2:

One Direction – ‘Steal My Girl’

Hatchie – ‘Don’t Leave Me in the Rain’

Sofia Mills – ‘Coffee Breath’

Del Water Gap – ‘Ode To A Conversation Stuck In Your Throat’

Olivia Rodrigo – ‘Deja Vu’

Taylor Swift – ‘Invisible String’

Des’ree – ‘I’m Kissing You’

The Summer I Turned Pretty seconda stagione episodio 3:

Warren Hue & tobi lou – ‘In My Bag’

Caroline Polachek – ‘Bunny Is A Rider’

The Smashing Pumpkins – ‘Mayonaise’

Remi Wolf – ‘Pink + White’

Pearl Jam – ‘Oh Where Oh Where Could My Baby Be’ (Cover)

Fleetwood Mac – ‘Silver Springs’

Mac Miller – ‘Circles’

Juice WRLD – ‘Sometimes’