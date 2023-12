Se state aspettando l’uscita della terza stagione i The Summer I Turned Pretty dato che l’attesa potrebbe essere più lunga del solito ecco una serie tv da non perdere. Da oggi è disponibile su Neflix Uno splendido errore “My life with the Walter Boys” serie tv tratta dall’omonimo libro di Ali Novak, che è appena arrivato in Italia con la copertina della serie tv. Ecco perchè dovreste guardare la serie.

Uno splendido errore: la serie tv da vedere se amate The Summer I Turned Pretty

Jackie ha quindici anni e dopo la morte dei suoi genitori, avvenuta a causa di un tragico incidente stradale, si vede costretta a lasciare Manhattan per il Colorado, dove vivono Katherine, la migliore amica di sua madre, e il marito George che diventano i suoi nuovi tutori. Jackie non solo deve abituarsi a un nuovo stile di vita ma dovrà anche imparare a vivere in una famiglia numerosa perchè Katherine e George hanno ben dieci figli, tra cui Alex e Cole. Entrambi interpretati da due giovani attori decisamente carini: Ashby Gentry e Noah LaLonde.

Jackie è determinata a raggiungere il suo obiettivo: entrare a Princeton, ma non potrà ignorare a lungo quei sentimenti che sente nascere per i due fratelli.

Questo non vi ricorda nulla? Un triangolo che coinvolge un’amica di famiglia e due fratelli carini? Pare proprio la ricetta vincete messa a punto da Jenny Han per The Summer I Turned Pretty e confezionata da Prime Video nelle meravigliose due stagioni dello show estivo. Giustamente Netflix tiene il passo con Prime e propone la sua versione di L’estate nei tuoi occhi.

Noi abbiamo già visto la serie in anteprima e possiamo dirvi che le vibes da The Summer I Turned Pretty ci sono tutte anche se la dinamica famigliare è diversa. Alex è fratello introverso, dolce e timido. Un appassionato lettore, gentile e altruista. Cole è il bello ed impossibile. Ex giocatore di Football con una carriera promettente in vista che ora deve fare i conti con un futuro che non era come lo aveva sempre immaginato.

Potrebbe trattarsi del classico caso di golden boys vs bad boy, ma non è propri così.

La serie è davvero carina e si divora letteralmente in una giornata ma è avvolta da una patina leggermente vintage che fa sembra lo show il frutto di un retaggio di fine anni ’90 inizio anni 2000. Forse il dislivello di età tra i due contenenti è notevole e la protagonista non pare avere la stessa personalità carismatica di Belly.

Ad ogni modo Uno splendido errore resta uno show davvero godibile e se amate lo stile di The Summer I Turned Pretty, per quanto questa serie non arrivi a raggiunge i livelli dello show Prime, noi ve la consigliamo.

