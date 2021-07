L’estate nei tuoi occhi: in arrivo la serie tratta dal libro di Jenny Han

Dopo il successo della saga di To All The Boys, è in arrivo l’adattamento de L’estate nei tuoi occhi il primo romanzo della Summer Trilogy di Jenny Han. A dare la notizia è Deadline che ci fa sapere che L’estate nei tuoi occhi sarà una serie tv prodotta da Amazon e non un film come è stato invece per la saga di Lara Jean, prodotta invece da Netflix.

Nel cast vedremo Sean Kaufman (Manifest), Minnie Mills e Alfredo Narciso (The Dark Tower). Insieme a loro anche Summer Madison (Teenage Bounty Hunters), David Iacono (The Flight Attendant), Rain Spencer (Good Girl Jane) e Tom Everett Scott (La La Land).

Questa la descrizione della trama che riporta sempre Deadline:

[Il film è un] dramma multigenerazionale che tratta di un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, il rapporto in continua evoluzione tra madri e figli e il potere duraturo di una forte amicizia femminile. È una storia di formazione sul primo amore, il primo cuore spezzato e la magia di quell’estate perfetta.

Non è stata ancora resa ufficiale la data d’uscita di L’estate nei tuoi occhi. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori news per sapere quando potremo vedere la serie che, ovviamente, sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

L’estate nei tuoi occhi è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel 2009. I sequel che compongono la trilogia Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate sono stati rispettivamente pubblicati nel 2010 e nel 2011.

Tutti i libri di Jenny Han sono disponibili anche nel nostro paese pubblicati da Edizioni Piemme.