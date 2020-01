Mahmood: nuova data all’Alcatraz di Milano (info e biglietti)

Parte da Milano il 14 aprile, il nuovo tour europeo di Mahmood. A partire da questa data infatti, l’artista italiano dei record torna on the road con un nuovo tour europeo con partenza dalla sua Milano, che proseguirà poi toccando Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Svizzera. Anche in questo caso è solo l’inizio di un lungo percorso che terrà impegnato Mahmood per tutto l’anno.

A quella del 14 aprile si aggiunge una nuova data, sempre all’Alcatraz di Milano. Le vendite per questa tappa sono disponibili sul sito Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Le nuove date del tour di Mahmood

4 novembre Firenze, Tuscany Hall

9 novembre Milano, Alcatraz

13 novembre Napoli, Casa Della Musica

14 novembre Roma, Atlantico Live

17 novembre Venaria Reale (To), Concordia

19 novembre Nonantola (Mo), Vox Club

21 novembre S. Biagio Di Callalta (Tv), Supersonic Arena

Le altre date del tour europeo di Mahmood

14 aprile Milano, Alcatraz

21 aprile Londra, O2 Shepherds Bush Empir

Per Mahmood, quella appena trascorsa è stata una stagione trionfale: dopo un acclamato tour estivo nei principali festival italiani, un nuovo disco di platino all’attivo per Barrio e un premio come Best Italian Act agli Mtv European Music Awards, nell’autunno 2019 Mahmood si è cimentato anche nella sua prima tournée internazionale, Europa Good Vibes, che lo ha portato ad attraversare tutto il continente e non solo.

L’accoglienza è stata strepitosa: doppio sold out a Londra, centinaia di persone che cantano le sue canzoni a Barcellona, entusiasmo alle stelle a Tel Aviv. Ma tutto questo era solo l’inizio del suo fantastico viaggio che quest’anno lo porterà ancora lontano.

In attesa di maggiori dettagli sul nuovo album di Mahmood, cresce l’attesa per il primo singolo ufficiale, una ballata urban dal titolo RAPIDE.