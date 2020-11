Justin Bieber ha pensato al suicidio. Questa rivelazione shock ci è arrivata come uno schiaffo in pieno volto nel corso della prima puntata della nuova serie di documentari sulla sua vita. Nelle scorse ore Justin ha pubblicato su Youtube Justin Bieber: Next Chapter, un nuovo capitolo che approfondisce ulteriormente la sua vita. Nel mondo più concreto e sincero possibile.





Justin Bieber ha pensato al suicidio: ecco le durissime parole dell’artista

Ecco cosa ha dichiarato Justi nel corso dell’intervista:

Ci son stati momenti in cui ho pensato al suicidio. Mi chiedevo se quel dolore sarebbe mai andato via. Era così costante. Stavo solo soffrendo, giusto? Avrei preferito non sentire piuttosto che sentire questo».

Non è certo la prima volta che l’artista si guarda indietro in modo così doloroso. In una lettera ai fan pubblicata lo scorso anno, Justin Bieber aveva infatti dichiarato:

Quando ti senti così è il momento di cambiare… posso capirti benissimo. Non riesco a cambiare i miei pensieri. Sono fortunato ad avere persone nella mia vita che continuano ad incoraggiarmi ad andare avanti. Vedete, ho un sacco di soldi, vestiti, macchine, riconoscimenti, successi, premi e comunque mi sentivo insoddisfatto. Avete mai notato le statistiche sulle giovani star e su come sono le loro vite? Nella testa di un bambino vengono messe una pressione enorme ed una grande responsabilità, emozioni, in una mente il cui lobo frontale (dove si prendono decisioni) non è ancora sviluppato del tutto. Nessuna razionalità, insubordinazione, ribellione, fasi a cui tutti andiamo incontro. Ma quando aggiungi la pressione della celebrità, succede qualcosa dentro di te che è quasi inspiegabile.

Questo stesso senso di angoscia Justin Bieber l’ha espresso molto bene nel suo recente singolo Lonely, in collaborazione con Benny Blanco. Nella canzone, l’artista ricorda i suoi inizi di carriera, quando nonostante le luci dei riflettori e l’amore dei fan si sentiva profondamente solo.

Qui sotto trovate il video dove Justin Bieber parla delle sue tendenze suicide.