The Black Mamba è stato scelto dal suo paese d’origine, il Portogallo, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Love is on my side!



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Love is on my side di The Black Mamba

The Black Mamba - Love Is On My Side - Portugal 🇵🇹 - Official Video - Eurovision 2021

Testo

Traduzione

[Verse 1] Left home when I was only sweet sixteenChasing blind love and a bunch of broken dreamsDon’t know how I thought I’d be a queenI could do anythingAnd somehow I end up here, I don’t know whyI still believe that [Chorus] Love is on my sideLove is on my sideLove is on my sideMaybe not tonight [Verse 2] I can feel it when it rainsI can feel it still runnin’ through my veinsRan so fast I couldn’t even growForgot where I belongSold my body on a dirty cold floorYet, I believe thatI believe that [Chorus] Love is on my side x3My side[Bridge] Oh, maybе not tonight(L0ve is on my side) Love is(Lovе is on my side) Love is, love is(Love is on my side) Love is on my side [Outro] Maybe not tonight

Ho lasciato casa quando avevo solo 16 anni

cercando un amore cieco e un po’ di sogni infranti

non so come pensavo che sarei diventato una regina

io potrei fare qualsiasi cosa

e in qualche modo sono finito qui, non so come

io credo ancora che

l’amore è dalla mia parte (x3)

forse non stanotte

riesco a sentire quando piove

posso sentire quando scorre ancora nelle mie vene

corre così veloce che non riesco neanche a crescere

ho dimenticato dove appartengo

ho venduto il mio corpo ad un pavimento freddo

tuttavia, ci credo

io ci credo

l’amore è dalla mia parte (X3)

la mia parte

oh forse non stannote

(l’amore è dalla mia parte) l’amore è

(l’amore è dalla mia parte) l’amore è, l’amore è

(l’amore è dalla mia parte) l’amore è, l’amore è

forse non stanotte