Taylor Swift: City Of Lover Concert arriva anche su Disney+ Italia

Non ci sono più dubbi. Il City Of Lover Concert di Taylor Swift arriva anche in Italia e più precisamente su Disney+. Ad annunciarlo è stata la stessa casa di Topolino sui social comunicando che lo speciale andrà in onda il 18 maggio, il giorno dopo la messa in onda televisiva su ABC (non visibile nel nostro paese).

Lo show, come specifica la stessa Disney, sarà in onda solo per un periodo limitato di tempo. Quindi non fatevelo scappare e preparatevi a sintonizzarvi questo lunedì.

Il live che andrà in onda è stato registrato a Parigi a settembre ed è uno dei secret show che la cantante organizza per il lancio dei suoi album. Questo era stato fatto in occasione del suo ultimo album Lover.

Ecco il trailer con Taylor Swift

Questo è il secondo film concerto che la cantante pubblica in pochi anni dopo il Reputation Stadium Tour che trovate in streaming su Netflix.

Taylor Swift City of Lover Concert - Sunday, May 17 on ABC

“Mentre siamo tutti a casa, Taylor Swift e la sua schiera di fan potranno vivere un momento insieme e sperimentare un’esibizione intima e mai vista prima. E siamo così entusiasti di poterlo offrire alla nostra famiglia di spettatori su ABC “, ha detto il dirigente Eric Avram.