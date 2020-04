Le Feste di Pablo di Cara: audio, testo e significato della canzone

Venerdì 13 marzo esce su tutte le piattaforme digitali Le Feste di Pablo, il nuovo singolo della giovanissima artista CARA.

“Cerchiamo nella realtà tutto quello che siamo in grado di immaginare. Vogliamo poter essere ovunque in qualsiasi momento. Provare sensazioni mai provate quando non sentiamo niente e smettere di sentire quando sentiamo troppo. Anche se non ci riusciamo mai e spesso rimaniamo delusi. Così colmiamo il vuoto con le cose di tutti, le stesse che vogliamo solo per noi. Una spiaggia, un tetto, un tramonto.C’è un delicato equilibrio tra reale e immaginato e noi lo spezziamo continuamente. Invadiamo i nostri stessi spazi e confini. Entriamo e usciamo, ciclicamente e senza sosta, dalle ‘Feste di Pablo’.”

Audio

Testo

Questa notte mi faranno santa

Questo parla parla

C’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

Tu cosa ricordi del weekend

Una macchia di salsa Messico

Per il resto un sabato pessimo

Bacio qualcuno perché c’ho fame

E alla fine mi piace

E mi prendo il sole in prestito

E una borsa di marchio estero

Dammi un passaggio a vedere il tramonto

Che è meglio del pronto soccorso

Mettimi tutta la notte in un cocktail

E fammela bere in un sorso

Devo lasciarti di nuovo

Vedo un cielo e ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

Rattatattatatà

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom bom

Stanotte è il SuperBowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Esattamente cos’hai visto in me

Di sicuro non un medico

Perché quando parlo incespico

Non ti rispondo sui media

però te lo giuro che c’ho un cuore mega

Passami un’altra ciliegia dal piatto

Milano mi pare Las Vegas

Devo cambiare di nuovo

Vedo un cielo, ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

Rattatattatatà

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio bom bom

Stanotte è il SuperBowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle fe-ste di Pablo

Come alle fe-ste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le fe-ste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Questa notte mi faranno santa

Questo parla parla

C’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

Sì però con calma

Nella metro gialla c’è una luna tanta

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle fe-ste di Pablo

Come alle fe-ste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo