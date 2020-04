Paola di Benedetto vince il GF Vip: ecco la reazione di Federico Rossi!

Ancora congratulazioni a Paola di Benedetto, che lo scorso 8 aprile si è portata a casa la vittoria del GF Vip 2020!

La modella, diventata molto celebre per essere stata madre natura a Ciao Darwin, ha vinto grazie alla sua dolcezza, al suo garbo e alla sua naturalezza. Il percorso di Paola, non privo di qualche litigio, si è caratterizzato proprio per il grande rispetto che ha sempre avuto nei confronti dei suoi inquilini e del pubblico da casa.

Come ovviamente saprete, Paola di Benedetto è tutt’oggi felicemente fidanzata con Federico Rossi, uno dei due membri del duo Benji e Fede. Sono ormai tre mesi buoni che i due non si incontrano e, fra le altre cose, nel frattempo è successo letteralmente di tutto.

Non solo mentre Paola era nella casa è ufficialmente esplosa la pandemia del Coronavirus, ma nel mentre Federico Rossi ha anche deciso di concludere il suo rapporto di lavoro con Benjamin Mascolo. Paola di Benedetto, insomma, è uscita dalla casa vittoriosa ma con tanti aggiornamenti da recuperare!

Qui sotto trovate il video della proclamazione di Paola di Benedetto come vincitrice del GF Vip 2020!

Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello VIP – Grande Fratello VIP Video 8 apr | Canale 5 | 123K views L’influencer ha battuto in finalissima Paolo Ciavarro: è lei la quarta vincitrice del reality più spiato d’Italia! Puntata intera

Come avrà preso il buon Federico Rossi la vittoria della sua amata Paola? L’artista emiliano ha dedicato a Paola due post sui social. Il primo è una foto dello schermo della sua tv con le immagini della proclamazione di Paola di Benedetto. Il secondo è una commovente e super romantica canzone scritta apposta per l’occasione.

Paola di Benedetto, vi ricordiamo, ha deciso di fare un gesto davvero splendido. Il montepremi legato alla vittoria del GF Vip Paola ha deciso di devolverlo interamente alla Protezione Civile per l’emergenza Covid-19! Bravissima!