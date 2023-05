Amici 22 – Il Serale: ecco i quattro finalisti di questa edizione

Sabato 6 maggio è andata in onda la semifinale di Amici 22. Per questo penultimo appuntamento il meccanismo è stato completamente sovvertito rispetto alle serate precedenti.

In ogni manche ciascun team ha deciso quale allievo della propria squadra schierare e poi ai giudici hanno dovuto scegliere chi dei due ragazzi della squadra vincente avrebbe avuto l’accesso alla finale.

Ecco i primi tre finalisti di Amici 22

La prima manche è stata vinta dalla squadra Zerbi e Cele. Aaron e Isobel sono finiti, dunque, davanti alla commissione e Isobel ha avuto accesso alla finale.

Arisa e Todaro hanno ottenuto il punto nella seconda partita, così si sono ritrovati Wax e Mattia davanti ai giudici ed è stato il ballerino ad approdare in finale.

Nella terza manche è stata la volta dei CuccaLo e i giudici hanno dovuto decidere tra Maddalena e Angelina. La cantante è stata scelta come terza finalista di Amici 22.

Nella quarta e ultima partita (senza boccino) si sono esibiti Wax, Aaron e Maddalena. La ballerina è stata eliminata definitivamente dai giudici.

Per lei non ci sarà la possibilità, quindi, di gareggiare come finalista di Amici 22. Così sono rimasti a fronteggiarsi soltanto Aaron e Wax.

Wax è il quarto finalista di questa edizione

I due ragazzi si sono ritrovati a contendersi l’unica felpa dorata ancora a disposizione. Aaron ha cantato Vuoto a perdere, Wax Partire da te.

I due ragazzi sono rientrati in casetta dove hanno scherzato ripercorrendo i loro primi momenti nel talent show e i ricordi che riguardano la loro esperienza nella scuola.

Subito dopo Maria De Filippi li ha richiamati in studio, ormai vuoto: “Chi non è non ci deve rimanere male, perché la finale è a quattro.. entrambi avete raggiunto un ottimo risultato“.

A quel punto i due cantanti si sono alzati in piedi per scoprire che dietro l’immagine della maglia d’oro c’era il nome di Wax.