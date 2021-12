Tancredi annuncia il nuovo EP, intitolato Golden Hour

Tancredi ha annunciato oggi il suo nuovo progetto discografico, intitolato Golden Hour, in uscita il 21 gennaio, che è stato anticipato dalla sua Wah Wah, rilasciata a fine novembre.

L’annuncio consiste in una clip molto introspettiva in cui l’artista svela da quali emozioni è nato il secondo EP, un vero e proprio viaggio interiore che è iniziato dopo Amici e che si è protratto fino ad oggi:

Rabbia, paura, gioia, solitudine, ansia, amore, estasi, ridi, piangi, respira… calma. Ho vissuto questi mesi in balia di tutte queste emozioni che si alternavano ogni cinque minuti. Mi ricordo il giorno in cui ho rivisto i miei amici dopo tanto tempo e a un certo punto sono scappato in bagno a piangere.

E invece dovevo essere felice. Tutte le volte che ero circondato da persone sentivo nell’aria quest’odore fastidioso di solitudine. E quando mi ritrovavo veramente da solo, boom, mi cadeva tutto addosso. Tutto nero, tutto sbagliato, tutto così profondamente triste… respira, calma.

La verità è che io sono esattamente come te, ho paura come te, mi arrabbio come te, rido come te, mi arrabbio come te. Siamo tutti deboli e non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo solo accettarlo. Ed io ora l’ho accettato.Golden Hour, fuori il 22 gennaio.