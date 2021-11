Tancredi – Wah Wah: audio e testo della canzone

Wah Wah è nuovo singolo di Tancredi in uscita il 26 novembre. Il pezzo arriva dopo il successo di quest’estate Las Vegas che ha ottenuto la certificazione di Doppio Platino.

Questo brano è il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore che pubblicherà il nuovo album nel 2022.

Audio Wah Wah di Tancredi

Testo Wah Wah di Tancredi

Il cielo è nero come le giacche di pelle

semafori lampeggiano alle 3 di notte

vestito troppo bene per stare in quartiere

e corrono per non perdere l’ultimo treno

bottiglie di vetro

pacchetti di 100’s buttati per terra

come foglie d’autunno ed eravamo in 200

ma vedevo solo te

sono col 2% vorrei solo chiamarti

Mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

come Jimi Hendrix

mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

mi sembri diversa quando resti con me

wah wah

mi sento un coglione quando parlo con te

wah wah

sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre

wah wah

l’unico motivo per cui mi piace settembre

Musica di sottofondo giriamo come vagabondi

qualcuno non si è accorto che c’è un temporale

faremo un’altra volta il bagno a mezzanotte

corro 10 chilometri

non so dive abiti

ma so come fare delle figure pessime

magari mi salvi

magari mi calmi

magari sei il problema che scaccia tutti gli altri

Mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

come Jimi Hendrix

mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

mi sembri diversa quando resti con me

wah wah

mi sento un coglione quando parlo con te

wah wah

sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre

wah wah

l’unico motivo per cui mi piace settembre

Mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

mi fai fare wah wah

mi fai dire wah wah

mi sembri diversa quando resti con me

wah wah

mi sento un coglione quando parlo con te

wah wah

sei proprio quel problema che vorrei avere per sempre

wah wah

l’unico motivo per cui mi piace settembre

Wah wah wah wah

wah wah wah wah

wah wah wah wah